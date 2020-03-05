Петербуржцам обещают «малиновое» лето в 2020 году

Согласно прогнозам синоптиков, лето в нынешнем году в России будет «малиновым».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Газете.ru», что «это будет зона идеального климатического комфорта». Прогностические температурные карты окрашены в цвет, напоминающий малину. По словам синоптика, это лето станет идеальным для здоровью россиян.

Ранее ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что петербургское лето в этом году будет теплым. По его словам, «холодная зима не гарантирует теплого лета, и наоборот», передает «Комсомольская правда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян вместо весны может ждать лето. В марте будет теплая погода, совершенно не типичная для начала весеннего сезона. В некоторых уголках России температура воздуха составит 22-24 градуса.