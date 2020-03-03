Россиян вместо весны может ждать лето

В марте будет теплая погода, совершенно не типичная для начала весеннего сезона. В некоторых уголках России температура воздуха составит 22-24 градуса. Об этом рассказал руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже с 4 марта Воронежскую, Курскую и Липецкую область ждут погодные аномалии со знаком плюс. Там значения будут в пределах 15-18 градусов тепла. Крым и Краснодарский край прогреется до 22 градусов, а в Адыгее установятся совершенно летние 24 градуса тепла.

В Москве и области температура будет как в конце апреля: уже в четверг, 5 марта, температура там поднимется до +13. Позже температура будет колебаться в пределах от +5 до + 10.

На мартовские праздники ждать солнца не придется, но температура порадует теплом. Очередные погодные рекорды продолжают устанавливаться.

По словам синоптика, причиной такой теплой погоды — воздух, поступающий из Африки и Ближнего Востока.

В Петербурге же 2 марта был побит очередной рекорд. Температура составила +5,9 градусов тепла. Последний раз так тепло было в 1997 году, тогда столбик термометра показал +5,4.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны.