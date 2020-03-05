Поликлинику на Петроградской закрыли из-за девушки прилетевшей из Италии

Пациента вернулась из Милана и почувствовала ухудшение самочувствия.

Она обратилась в поликлинику №83 на Петроградской стороне, где у нее диагностировали симптомы ОРВИ. Но, учитывая эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Италии, девушку отправили на карантин в больницу имени Боткина. Сама же поликлинику закрыли на 3 часа для дезинфекции. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению. Произошло этого сегодня, 5 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подтвердили у студента из Италии. В общежитие его вуза на Проспекте Просвещена объявлен карантин, устанавливаются люди, с которыми он тесно контактировал. Они будут находиться под наблюдением медиков. Сам студен направился в Боткинскую больницу с высокой температурой. Еще у пятерых студентов СЗГМУ имени Мечникова взяли анализы.