В Петербурге 700 студентов вуза поместили под карантин

В Петербурге 700 студентов вуза поместили под карантин
Коронавирус. Фото: Pixabay

Такая мера была принята из-за прилетевшего в Петербург студента из Италии, у которого обнаружили коронавирус.

Речь идет об учащихся СЗГМУ имени Мечникова. Под карантин попали те студенты, которые жили с иностранцем в одном общежитии на проспекте Просвещения. Заболевший является участником программы по стажировке. Прибыл он из Милана.

Пока что, число помещенных под карантин не окончательное — не все учащиеся, которые числятся в общежитии, вернулись со смен. В общей сложности, на карантине теперь будут находиться 20% всего университета. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на проректора вуза по науке и инновационной деятельности Алексея Силина.

Карантин ввели из-за указания Роспотребнадзора. Сейчас устанавливаются и другие контакты итальянца. Но, согласно имеющейся информации, занятия он не посещал.

Сейчас болезнь студента протекает достаточно легло.

Забирали в больницу вместе с ним и других студентов, которые встречали его по прилету в Петербург. Их анализы показали, что вирус обошел их стороной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подтвердили у студента из Италии.

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