Госдума не поддержала поправки об ограничениях для детей депутатов

Госдума не поддержала поправки об ограничениях для детей депутатов
Отклонили больше всего поправок у КПРФ и "Справедливой России" Фото: Государственная дума РФ.

Всего в среду, 4 марта, во время обсуждения поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию, было одобрено и учтено 45 поправок и отклонено 42.

Учли три поправки от депутатов КПРФ. Они подразумевают в себе запрет иметь депутатам имущество за рубежом, обязательство проживать супругам и детям депутатов и сенаторов в России.

Однако, «учесть» — не означает принять. В окончательном тексте данных поправок не будет. Но будут приняты похожие на данную тему.

Приняли же поправку, которая не запрещает семьям депутатов проживать за границей. Политолог Александр Пожалов предположил, что так было сделано специально, чтобы у оппозиции было больше поправок, которые не отклонены. Об этом сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Совфед рассмотрит поправки в Конституцию 11 марта.

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