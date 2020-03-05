Региональный материнский капитал продлили в Петербурге до 2026 года

Программа материнского капитала хорошо показала себя в Петербурге. Фото: https://pixabay.com/

Программа материнского капитала хорошо показала себя в Петербурге. Фото: https://pixabay.com/

Соответствующий закон подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Региональная программа материнского капитала продлевается на 5 лет. Документ появился на сайте администрации города на Неве.

Примечательно, что предыдущая версия документа, подписанная два года назад, предполагала продление программы до конца 2021 года.

Материнский капитал начал действовать в Петербурге 8 лет назад, в 2012 году. Программа капитала подразумевает бюджетную выплату семьям, в которых родился третий ребенок и последующие дети. На сегодняшний день, сумма выплаты составляет 160 тысяч рублей. Данная сумма, в течение всего времени действия программы, индексировалась каждый год.

Сейчас в Петербурге проживает 44,5 тысячи многодетных семей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что материнский капитал за первого ребенка могут начать выдавать в марте.