Кафельникова раскритиковала отца за желание насильно выдать ее замуж

Кафельникова раскритиковала отца за желание насильно выдать ее замуж
Кафельникова поспорила с отцом публично. Фото: https://www.instagram.com/kafelnikova_a/

Модель заявила, что давно не общается с ним, хоть и любит близкого человека.

Об этом стало известно 5 марта. Обо всем рассказала модель Алеся Кафельникова. Она заявила, что любит отца, но не живет с ним, потому что он давит на дочь. Кафельникова заверила, что никогда не приходила на кастинги пьяной, так что слова родственника – неправда. Она также рассказала, что ей приходится выслушивать многое плохого не только от отца, но и от мачехи.

Кафельникова возмущена тем, что мужчина хотел насильно выдать ее замуж и требовал сдать ДНК-тест, чтобы доказать родство.

«Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно, не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня „отдать»,

— заявила модель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алеся Кафельникова встретилась с дочерью Джонни Деппа в Париже. Среди гостей были Ванесса Паради с дочерью от Джонни Деппа, Лили-Роуз, Пенелопа Крус, Кристен Стюарт, Марион Котийяр и другие знаменитости.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алеся кафельникова замужество
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Шафировском из-за ДТП образовалась пробка
Кафельникова раскритиковала отца за желание насильно выдать ее замуж
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Niletto признался Ивлеевой, что изменял своей возлюбленной с фанаткой
Жительница Калифорнии ухаживала за искусственным суккулентом
В Выборгском районе жалуются на нехватку масок
Путин и Эрдоган вели переговоры около шести часов
В Ленобласти женщина отвела детей к бабушке и исчезла