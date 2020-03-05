Кафельникова раскритиковала отца за желание насильно выдать ее замуж

Модель заявила, что давно не общается с ним, хоть и любит близкого человека.
Об этом стало известно 5 марта. Обо всем рассказала модель Алеся Кафельникова. Она заявила, что любит отца, но не живет с ним, потому что он давит на дочь. Кафельникова заверила, что никогда не приходила на кастинги пьяной, так что слова родственника – неправда. Она также рассказала, что ей приходится выслушивать многое плохого не только от отца, но и от мачехи.
Кафельникова возмущена тем, что мужчина хотел насильно выдать ее замуж и требовал сдать ДНК-тест, чтобы доказать родство.
«Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно, не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня „отдать»,
— заявила модель.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алеся Кафельникова встретилась с дочерью Джонни Деппа в Париже. Среди гостей были Ванесса Паради с дочерью от Джонни Деппа, Лили-Роуз, Пенелопа Крус, Кристен Стюарт, Марион Котийяр и другие знаменитости.