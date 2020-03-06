Эксперты назвали самые популярные автомобили в России

Аналитики агентства «Автостат» составили список самых популярных в России автомобилей.

На первом месте находится LADA, ее доля составляет 31,3% (13,9 млн единиц) от общего количества автомобилей.

Второе место занимает Toyota с показателем 8,8% (3,9 млн экземпляров). Тройку лидеров замыкает корейский бренд Hyundai (5% или 2,2 млн автомобилей).

В топ-5 также входят японский Nissan и корейская KIA — более 2,1 миллиона единиц (или 4,8%) у обоих брендов.

В десятку популярных машин, представленных на российском рынке, попали Renault (4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что составлен рейтинг 250 моделей машин по средневзвешенной цене, который учитывает объемы продаж за прошедшие 5 месяцев 2019 года и цены по каждой модификации. Первое место рейтинга возглавляет LADA Granta — средняя цена данной марки составляет 522,9 тыс рублей, а объем продаж — более 52 тысяч автомобилей.