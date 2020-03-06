В Петербурге спустят на воду корвет «Ретивый»

В Петербурге спустят на воду корвет &#171;Ретивый&#187;
Корвет "Ретивый". Фото: кадр из видео ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь»

В Северной столице пройдет церемония спуска на воду военного корабля «Ретивый».

Церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380 пройдет на судостроительном заводе «Северная верфь», расположенном на улице Корабельной в Кировском районе города. Судно будет спущено на воду на следующей неделе, 12 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе ПАО СЗ «Северная верфь».

Корвет «Ретивый» является седьмым по счету и шестым серийным корветом проекта 20380, построенный судостроительным заводом «Северная верфь». Его заложили в феврале 2015 года. Скорее всего, он станет частью состава Черноморского или Балтийского флота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корвет «Гремящий» отправляется на заключительные испытания.

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