В Петербурге спустят на воду корвет «Ретивый»

В Северной столице пройдет церемония спуска на воду военного корабля «Ретивый».

Церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380 пройдет на судостроительном заводе «Северная верфь», расположенном на улице Корабельной в Кировском районе города. Судно будет спущено на воду на следующей неделе, 12 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе ПАО СЗ «Северная верфь».

Корвет «Ретивый» является седьмым по счету и шестым серийным корветом проекта 20380, построенный судостроительным заводом «Северная верфь». Его заложили в феврале 2015 года. Скорее всего, он станет частью состава Черноморского или Балтийского флота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корвет «Гремящий» отправляется на заключительные испытания.