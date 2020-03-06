Молодого парня зарезали во дворе дома на Комендантском

Молодого парня зарезали во дворе дома на Комендантском
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Минувшей ночью, 6 марта, в Приморском районе Петербурге убили человека.

Обо всем сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло во дворе дома №21/2 на Комендантском проспекте, около третьей парадной. Неизвестный ударил ножом молодого человека, которому не больше 25 лет на вид. По словам местных жителей, убийца сразу поспешил скрыться с места происшествия.

«Рядом сидел другой парень и плакал», — написали в паблике.

На месте происшествия работали правоохранительные органы. Официальных данных о произошедшем пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подвале на Ударников зарезали мужчину. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину 1987 года рождения.

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