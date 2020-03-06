Восьмилетний школьник разбился при падении с 20-го этажа на Оптиков

Он погиб в машине скорой помощи. Фото: Pixabay

Он погиб в машине скорой помощи. Фото: Pixabay

В Приморском районе произошел несчастный случай. На улице Оптиков нашли тело погибшего восьмилетнего мальчика. Ребенок погиб при падении с балкона 20-этажа 25-этажного дома.

Школьника не успели спасти, он погиб в машине скорой помощи.

Мать мальчика привела сына из школы и отправила его в квартиру, чтобы он забрал вещи для тренировки в спортивной секции, а сама осталась ждать у парадной, сообщает 78.ru.

Причины случившегося устанавливаются. Известно, что родителя мальчика находятся в процессе развода. Семья на учете не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти из окна многоквартирного дома выпал ребенок. По факту произошедшего проводится проверка. По недосмотру матери из окна на пятом этаже выпал мальчик 2017 года рождения.