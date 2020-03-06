Олегу Тинькову может грозить до 6 лет тюрьмы

Банкир обвиняется в подаче неверной налоговой информации. Тиньков задержал в Лондоне.

Обвинение включает в себя два пункта. В случае доказательства вины, по каждому из них Тинькову грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

Тиньков основал свою компанию Tinkoff Credit Systems в 1996 году, когда получил гражданство Америки. Минюст США оценил стоимость акций банкира на момент 27 октября 2013 года в сумму более миллиарда долларов. В том же году, 28 октября Тиньков перестал быть гражданином Америки. Об этом сообщают РИА-новости.

Исходя из законов США, если человек выходит из гражданства, его собственность, в случае, если она оценивается более чем в несколько миллионов долларов, рассматривается как проданная по рыночной цене. Со всей полученная прибыли должен быть получен налог.

Сам Тиньков же в 2013 году подал ложную декларацию, где говорилось, что доход за этот год был равен 205 тыс. долларов, хотя на самом деле он был значительно выше. Информация о доходе от продажи в связи выходом из гражданства Америки, отсутствовала.

В заявлению о выходе из гражданства банкир указал, что его состояние оценивается в 300 тыс. долларов, хотя он знал, что состояние было больше. Он не подал необходимые документы со списком собственности.

Судебные слушания по делу Тинькова пройдут в Лондоне. Ранее сообщалось, что суд Великобритании обязал его сдать паспорта — российский и кипрский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тиньков останется в Лондоне из-за ордера на арест.