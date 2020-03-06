Стало известно, сколько в России сделано тестов на коронавирус

Стало известно, сколько в России сделано тестов на коронавирус
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре сообщили, что всего в России было сделано более 51 тыс. тестов на коронавирус.

Исследования были выполнены центрами гигиены и эпидемиологии службы в российских регионах, сообщает ТАСС.

Отмечается, что были зарегистрированы более 1,4 тыс. заболевший с признаками ОРВИ среди прибывших из стран, где выявлен коронавирус.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На данный момент известно о семи случаях заражения коронавирусом в России. В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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