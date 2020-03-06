В Конституцию не внесут запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение недвижимым имуществом за рубежом для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов.

Как сообщают «Ведомости», запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию из-за того, что десяткам депутатов и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Однако запрет все же могут прописать в федеральном законодательстве.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее опрос ВЦИОМ зафиксировал в целом высокую поддержку предложений Владимира Путина по конституционным изменениям. Меньше всего они понравились жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также молодежи. Наибольшую поддержку получили предложения социального характера: об обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат (91% опрошенных) и о фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин рассказал в рамках обращения к Федеральному собранию. Он отметил, что чиновники, судьи и депутаты не имеют право на иностранное гражданство. То же самое касается и президента, но требования еще жестче. Также Владимир Путин не считает, что нужно переписывать Конституцию, но некоторые пункты требуют поправок.