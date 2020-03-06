Российские авиакомпании решили сделать все свои билеты возвратными

Это произошло на фоне развития коронавируса. Клиентам авиакомпаний сложно планировать отпуск из-за нестабильной ситуации с COVID-19. О введении новых услуг сообщают авиакомпании в своих официальных сообщениях.

Авиакомпания «Победа» приняла решение сделать свои билеты возвратными за добавление 499 руб. к стоимости невозвратного билета. Отказаться от полета и вернуть деньги путешественники смогут за 48 часов до отправки самолета. Услуга временная и начнет свою работу с 7 марта.

Компания S7 позволит вернуть билеты, которые были куплены в период с 5 марта по 10 апреля. При возвращении билета, возместится вся его стоимость, за исключением сервисного сбора, который составляет тысячу рублей. Передумать отравляться в другие города и страны клиенты смогут за 40 минут до вылета.

«Уральские авиалинии» предлагают не только возвращать билеты, но и менять дату или пункт назначения. Услуга будет доступна с 8 по 15 марта. Воспользоваться ей можно будет также за 40 минут. Сервисный сбор в размере 1000 рублей компенсироваться не будет.

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