С марта постановкой новых автомобилей на учет займутся дилеры

Стоимость услуги постановки на учет в ГАИ не должна превышать 500 рублей. Фото: pixabay.com

Стоимость услуги постановки на учет в ГАИ не должна превышать 500 рублей. Фото: pixabay.com

Уже с марта дилерские центры начнут самостоятельно ставить на учет новые автомобили. В течение месяца услуга должна появиться у всех крупнейших российских дилеров.

Представители дилерских центров уже занимаются обучением сотрудников. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает портал Autonews, ссылаясь на председателя Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олега Мосеева. По словам главы РОАД, главная проблема на сегодняшний момент — недостаточное количество учебных центров.

Отметим, что услуга постановки нового транспортного средства на учет в ГАИ — платная. Однако её стоимость законодательно регламентирована и не может превышать 500 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о рейтинге наиболее популярных среди жителей России автомобилях, подготовленном агентством «Автостат». Бесспорным лидером остается LADA.