Возле «Кировского завода» рабочие застряли в кроне дерева, которое подпиливали

Возле &#171;Кировского завода&#187; рабочие застряли в кроне дерева, которое подпиливали
Коллеги застрявших рабочих уже занимаются устранением проблемы. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

В Кировском районе Северной столицы возле станции метро «Кировский завод» рабочие дорожной службы оказались в безвыходном, но забавном положении.

Мужчины занимались приведением в порядок деревьев неподалеку от входа в метро. Однако «ГАЗель», которая одновременно выполняла роль «подъёмного крана», подвела рабочих. Как рассказывают очевидцы, в транспортном средстве «что-то пошло не так» и люлька, в которой находились рабочие, зависла в воздухе. Об этом сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в пятницу, 6 марта.

Однако, судя по словам свидетеля события, попавшие в передрягу мужчины не особо расстроились: «чирикают весеннему солнышку», пишет автор поста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга владелец табачного ларька возле школы получил штраф.

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