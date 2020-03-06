Возле «Кировского завода» рабочие застряли в кроне дерева, которое подпиливали

В Кировском районе Северной столицы возле станции метро «Кировский завод» рабочие дорожной службы оказались в безвыходном, но забавном положении.

Мужчины занимались приведением в порядок деревьев неподалеку от входа в метро. Однако «ГАЗель», которая одновременно выполняла роль «подъёмного крана», подвела рабочих. Как рассказывают очевидцы, в транспортном средстве «что-то пошло не так» и люлька, в которой находились рабочие, зависла в воздухе. Об этом сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в пятницу, 6 марта.