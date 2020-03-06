На площади Восстания «прилегла» «LADA Largus»

В Центральном районе Северной столицы в результате ДТП опрокинулась LADA Largus. О пострадавших пока информации нет.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в пятницу, 6 марта, в самом центре Санкт-Петербурга, на кольце площади Восстания. По информации «Невских Новостей» отечественный автомобиль столкнулся с крупногабаритным BMW. От удара LADA Lagrus перевернулась на сторону пассажирского сидения.

О пострадавших ничего неизвестно. К месту происшествия вскоре должны подъехать сотрудники правоохранительных органов, которые установят обстоятельства и виновника инцидента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Гагарина в Московском районе города на Неве пострадала еще одна LADA Latrgus. На этот раз в припаркованную машину въехал мотоциклист. По предварительным данным, никто не пострадал.