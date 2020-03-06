Бывший депутат Ленобласти не собирается бесплатно отдавать землю для строительства ТПУ «Девяткино»

Начало строительства откладывается не первый раз. Сейчас же проблема в том, что место для ТПУ выбрано на территории племенного завода «Ручьи». И в отличие от других представителей, которые занимали соседние участки, завод бесплатно отдавать часть земли под застройку не намерен.

Владельцами ЗАО «Племенной завод «Ручьи» являются Анна Трафимова и Александр Трафимов — бывший депутат Ленобласти, который занимался агропромышленными и рыбохозяйственными вопросами. Их компания занимается выращиванием овощей, а также производит мясо и молоко.

Владелец земли отказал в бесплатном предоставлении земли из-за финансовых проблем. Они хотят его именно продать, что могут сделать без проблем, поскольку у них есть на это все права. Об этом Мойке78 рассказал источник в правительстве Ленобласти.

В связи с этим, в скором времени пройдет оценка стоимости земли и будет предложена цена, которую готова заплатить Ленобласть. Если по деньгам удастся сойтись, то реализация строительства состоится по уже обозначенному плану. Если же завод захочет большую оплату, то процесс придется перенести в суд. Это может занять какое-то время. Об этом рассказал Начальник Управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть изымает территории для строительства ТПУ «Девяткино».