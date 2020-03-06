Завезенные к 8 марта тысячи роз и хризантем сожгут в Петербурге

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область в преддверии Международного женского дня завезли около 16 миллионов импортных цветов. Специалисты Россельхознадзора проверили их и отправили на уничтожение 35 тысяч растений.

Как сообщили в ведомстве, на уничтожение отправились зараженные розы, хризантемы, гвоздики, мимозы и альстромерии, которые поставили в Петербург из Кении, Италии, Колумбии, Эквадора и Нидерландов.

Сотрудники Ленинградской межобластной лаборатории установили, что данная цветочная продукция заражена западным цветочным трипсом, томатным трипсом и табачной белокрылкой, которые являются карантинными объектами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы сфотографировали расцветшую сакуру.