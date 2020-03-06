Итальянцам рекомендовали воздержаться от поездок в Россию

Пока это только рекомендация, а не прямой запрет. Фото: pixabay.com

Пока это только рекомендация, а не прямой запрет. Фото: pixabay.com

В рамках предотвращения распространения коронавируса посольство Италии порекомендовало своим гражданам не ездить в Россию.

В дипломатической миссии отмечают, что под пристальное наблюдение российских медиков могут попасть туристы даже с самыми незначительными симптомами простуды или с минимальным повышением температуры. Об этом представители посольства рассказали на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Возможно, в список «не рекомендованных» к посещению во время эпидемии коронавируса стран добавятся и другие государства, однако пока ограничились Россией. Отметим, что сама Италия считается одним из наиболее опасных очагов коронавируса вместе с Китаем, Южной Кореей и Ираном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зафиксировали еще шесть случаев заражения коронавирусом.