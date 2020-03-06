Как петербургские евреи отметят пурим

Вечером 9 марта наступает один из главных еврейских праздников — Пурим. Петербургская еврейская община по этому случают подготовила серию мероприятий.

В воскресенье, 8 марта, в Большой хоральной синагоге Петербурга проведут лекцию на тему: «Пурим глазами мудрецов Талмуда». Слушателям расскажут о главных героях праздника, божественном провидении и ответят на вопрос, можно ли пить в Пурим.

Пурим начинается с окончанием «поста Эстер». Исход его состоится в 19:28. С 19:30 9 марта в синагоге начнется чтение свитка «Мегилат Эстер». По традиции свиток читается дважды — вечером и утром. В нем записана вся история чуда Пурима. Слушать его полагается очень внимательно, не пропуская ни одного слова.

Отметить Пурим еврейская община в этом году решила тематически. В отеле «Азимут» вечером 10 марта состоится праздник «Пурим в СССР». Гостей ждут угощения «советская роскошь», пуримские марши и речевки, а также «Голубой огонек». Одеться желательно в духе времени «с поправкой на кошер».

Пурим — праздник в память о спасении евреев, живших в Древней Персии, от истиребления Аманом-амаликитянином. В этот день принято дарить подарки нуждающимся, посылать друг другу угощения, которые состоят не менее чем из двух готовых блюд на одного человек и наряжаться в маскарадные костюмы. Еще одна традиция — стучать трещетками и топать ногами каждый раз, когда во время чтения Свитка Эстер произносят имя злодея Амана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в работе портала еврейской общины Петербурга (Большой хоральной синагоги) произошел сбой. Сейчас сайт снова доступен.