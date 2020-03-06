Часть кирпичной стены входа в Копорскую крепость разрушилась из-за плохой погоды

В пятницу, 6 марта, выяснилось, что объект архитектурного наследия в Копорском сельском поселении сильно пострадал от непогоды.

Согласно информации местных властей, часть кирпичной кладки стены Копорской крепости попросту разрушилась, а Спасо-Преображенский собор находится в еще более плачевном состоянии. Ветреная и дождливая зима, вкупе с и так крайне влажным климатом, сыграла злую шутку с древними постройками.

К счастью, во время обрушения рядом не было людей — кроме исторических объектов, никто не пострадал. Однако, учитывая нынешние погодные условия, возможно, на этом разрушение крепости не остановится. На сегодняшний день вход в нее закрыт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Лужского района Ленобласти жалуются на разрушенные лесовозами дороги. Лесозаготовители могут лишить связи несколько деревень.