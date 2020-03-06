Россия перестала выдавать визы иранцам из-за коронавируса

Россия перестала выдавать визы иранцам из-за коронавируса
Визы будут выдавать, но позже. Фото: https://pixabay.com

Прием документов временно приостановлен. Не уточняется, о каком сроке идет речь.

Об этом стало известно 6 марта. Обо всем сообщается на официальном сайте кабинета министров. Правительство России решило перестать выдавать визы иранцам в связи с распространением коронавиурса. В заявлении отмечается, что жителей Ирана рады видеть в России и что решение обосновано особыми обстоятельствами. Также на сайте сказано, что оно носит исключительно временный характер.

Напоминаем, что в Иране диагностировали более 4,7 тысяч случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии у 15 человек диагностировали коронавирус. За последнее время заболели трое. Их госпитализировали, а знакомые находятся под наблюдением.

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