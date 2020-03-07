На Гашека среди ночи ловили пьяного водителя KIA

На Гашека среди ночи ловили пьяного водителя KIA
Правоохранители начали преследование. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники ППС устроили погоню за нетрезвым водителем.

Обо всем стало известно сегодня ночью, 7 марта. Водитель, управляющий автомобилем марки KIA, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После он остановился посреди дороги.

Пешеход подошёл к водителю и подумал, что ему стало плохо, однако сразу почувствовал резкий запах алкоголя. Затем иномарка начала движение, после чего очевидец принял решение позвонить в 112 и начал преследование нетрезвого водителя. Затем нарушитель был задержан правоохранителями.

По словам очевидца в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», у автомобилиста обнаружили 1,726 промилле алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Невском проспекте с участием пешехода. Пострадавшего увезли на «скорой».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия пьяный водитель
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дерматолог назвал самые безопасные цвета татуировок
На Гашека среди ночи ловили пьяного водителя KIA
Лера Кудрявцева выбирает, куда пойти работать после «Муз-ТВ»
На Невском мужчину увезли на «скорой» после аварии
Перечислены самые популярные писательница последнего десятилетия
На Парашютной мужчина бегал по дороге и был сбит машиной
После пожара на Австрийской госпитализированы двое
В Кудрово из-за пожара на улицу вывели 75 человек