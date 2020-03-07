На Гашека среди ночи ловили пьяного водителя KIA

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники ППС устроили погоню за нетрезвым водителем.

Обо всем стало известно сегодня ночью, 7 марта. Водитель, управляющий автомобилем марки KIA, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После он остановился посреди дороги.

Пешеход подошёл к водителю и подумал, что ему стало плохо, однако сразу почувствовал резкий запах алкоголя. Затем иномарка начала движение, после чего очевидец принял решение позвонить в 112 и начал преследование нетрезвого водителя. Затем нарушитель был задержан правоохранителями.

По словам очевидца в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», у автомобилиста обнаружили 1,726 промилле алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Невском проспекте с участием пешехода. Пострадавшего увезли на «скорой».