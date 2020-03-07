На Невском мужчину увезли на «скорой» после аварии

В аварии пострадал один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадал один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Он переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль. Детали происшествия выясняются.

Все случилось в ночь с шестого на седьмое марта. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Невском проспекте недалеко от Гостиного двора. Там «Фольксваген» сбил с ног пешехода – как такое произошло непонятно. В результате на место прибыла скорая, которая госпитализировала пострадавшего.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парнасе странный водитель стреляет по колесам. Почему он так себя ведет – непонятно. В результате инцидента никто не пострадал.