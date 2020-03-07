«Дело не в том, что я не хочу»: Путин объяснил отказ от идеи возглавить Госсовет

Владимир Путин не поддержал идею о своем назначении на должность руководителя Госсовета. По словам российского лидера, это придет двоевластию в России, что окажется весьма губительно для страны.

В ходе встречи с представительницами общественности в Иваново президент рассказал, что ему нравится его работа, но к подобным схемам укрепления власти он относится категорично и не планирует использовать их для расширения собственных полномочий.

«Дело не в том, что я не хочу», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что считает огромной честью ту поддержку, которую ему оказывают граждане.

Встреча прошла на площадке парашютного завода «Полет».

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