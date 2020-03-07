«Дело не в том, что я не хочу»: Путин объяснил отказ от идеи возглавить Госсовет

&#171;Дело не в том, что я не хочу&#187;: Путин объяснил отказ от идеи возглавить Госсовет
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не поддержал идею о своем назначении на должность руководителя Госсовета. По словам российского лидера, это придет двоевластию в России, что окажется весьма губительно для страны.

В ходе встречи с представительницами общественности в Иваново президент рассказал, что ему нравится его работа, но к подобным схемам укрепления власти он относится категорично и не планирует использовать их для расширения собственных полномочий.

«Дело не в том, что я не хочу», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что считает огромной честью ту поддержку, которую ему оказывают граждане.

Встреча прошла на площадке парашютного завода «Полет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов распорядился усилить меры по профилактике коронавируса.

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