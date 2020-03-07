Студенты СЗГМУ им. Мечникова рассказали о условиях на карантине

Коронавирус теперь распространяется и по России. Фото: cdc.gov

Коронавирус теперь распространяется и по России. Фото: cdc.gov

Больше всего жителям общежития не нравится еда.

Одна из студенток рассказала в социальной сети Instagram как обстоят дела на третий день нахождения на карантине из-за коронавируса. Она сообщила, что им доставляют еду, которая не обладает хорошим качеством и вкусом. Отметила девушка и то, что продуктов хватает не всем, или же они просто не делятся поровну для всех. Студентов обеспечили водой и лекарствами.

Студентов постоянно обследуют врачи из Боткинской больницы. А общение с ними производится через громкоговорители.

Девушка также подчеркнула, что врачи не меняют защитную одежду, когда заходят в помещения, находящиеся на карантине. В связи с этим, можно сделать выводы, что вынужденная изоляция от внешнего мира — условность. Учащиеся вуза надеются на скорое снятие карантина.

Чтобы помочь студентам с пропитанием, движение «Ориентир» объявило о наборе волонтеров, которые помогут студентам, временно оторванным от жизни, с нормальными условиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общежитие медицинского университета им. Мечникова закрыли на карантин.