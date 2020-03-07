В 2020 году в Невском районе Петербурга появятся три школы и два детских сада

Сегодня, 7 марта, район, в рамках рабочего объезда, посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов заехал в детский сад №5, которому передал ортопедическое кресло. Сад является учреждением комбинированного вида. Среди 180 воспитанников, 95 — дети с тяжелыми нарушениями и заболеваниями. Недавно, в саду, которому уже 40 лет, была проведена реконструкция бассейна. Беглов отметил, что очень этому рад, ведь современный бассейн с гидромассажем поможет детям со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора.

Осмотрев территорию учреждения, губернатор дал распоряжение о проведении работ по благоустройству, которые начнутся уже этой весной. Для детей будут возведены детские площадки.

Отмечается, что за прошлый год в Невском районе, благодаря строительству новых учреждений, появилось 900 новых мест в детских садах.

Активное строительство социальных объектов ведется во всем городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за год в два раза уменьшились очереди в детские сады.