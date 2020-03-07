Сидящим на карантине студентам Мечникова привезли полтонны пиццы

Сидящим на карантине студентам Мечникова привезли полтонны пиццы
Пицца подняла настроение студентов. Фото: Мойка78

Доставку организовала компания Dostаевский. Представители компании рассказали, что запертые студенты больше всего в эти карантинные дни мечтают о пицце. Они даже пускали бумажные самолетики из окон с просьбой о ней.

В результате, Dostаевский не смог остаться равнодушным и доставил 500 кг различной пиццы прямо к общежитию на проспекте Просвещения, чтобы накормить 720 студентов.

Каждый из нас может оказаться в подобной ситуации, тем более когда история с коронавирусом только набирает обороты и сеет панику среди жителей. Мы хотели подбодрить студентов и поднять настроение горячей и вкусной пиццей.

рассказал генеральный директор Dostaевского Владимир Овелян.

По словам Овеляна, компания искренне хотела помочь и сделала это лучшим из возможных способов. Представители Dostaевского увидели неподдельную благодарность студентов за оказанную ими помощь. В компании очень этому рады.

На карантине учащиеся СЗГМУ имени Мечникова находятся с 4 марта. Их закрыли в общежитии из-за их заболевшего коронавирусом соседа — итальянского студента. Несмотря на это, учеба продолжается, а занятия ведутся дистанционно.

Студенты надеются на скорый конец заточения. Помимо этого, они жалуются на получаемую ими еду.

Справка о Dostaевском:

Бренд Dostaевский начал свою историю в 2014 году в Санкт-Петербурге, специализируясь на приготовлении и доставке готовых блюд. Спустя несколько лет, сервис вышел и на московский рынок. Dostaевский отличается высокой скоростью доставки и постоянным обновлением позиций в меню.

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