Сидящим на карантине студентам Мечникова привезли полтонны пиццы

Доставку организовала компания Dostаевский. Представители компании рассказали, что запертые студенты больше всего в эти карантинные дни мечтают о пицце. Они даже пускали бумажные самолетики из окон с просьбой о ней.

В результате, Dostаевский не смог остаться равнодушным и доставил 500 кг различной пиццы прямо к общежитию на проспекте Просвещения, чтобы накормить 720 студентов.

Каждый из нас может оказаться в подобной ситуации, тем более когда история с коронавирусом только набирает обороты и сеет панику среди жителей. Мы хотели подбодрить студентов и поднять настроение горячей и вкусной пиццей. рассказал генеральный директор Dostaевского Владимир Овелян.

По словам Овеляна, компания искренне хотела помочь и сделала это лучшим из возможных способов. Представители Dostaевского увидели неподдельную благодарность студентов за оказанную ими помощь. В компании очень этому рады.

На карантине учащиеся СЗГМУ имени Мечникова находятся с 4 марта. Их закрыли в общежитии из-за их заболевшего коронавирусом соседа — итальянского студента. Несмотря на это, учеба продолжается, а занятия ведутся дистанционно.

Студенты надеются на скорый конец заточения. Помимо этого, они жалуются на получаемую ими еду.

Справка о Dostaевском: