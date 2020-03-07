Реконструкцию теплосетей на улице Ольминского завершат до 20 июня

Глава Северной столицы Александр Беглов, в ходе рабочей поездки по Невскому району, установил крайние сроки завершения работ по реконструкции тепловых сетей на улице Ольминского.

Проблемный участок начали ремонтировать еще в 2018 году. По плану работы должны были закончиться в октябре прошлого года, однако технологические сложности подрядчика стали причиной срыва сроков на полгода. В субботу, 7 марта, в ходе рабочего визита в Невский район губернатор посетил объект, находящийся на особом контроле.

Беглов отметил, что на данный момент работы завершены на 65% и за выполнением ремонта строго следят власти: в случае ненадлежащего исполнения обязанностей рынок Петербурга для подрядчика может быть закрыт навсегда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор осмотрел производство на Невском заводе электрического транспорта.