На архипелаге Мадейра зафиксировано землетрясение

Жители португальского архипелага Мадейра могли почувствовать легкие подземные толчки минувшим вечером, 7 марта.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Европейский сейсмологический центр, землетрясение произошло у берегов Мадейры, его магнитуда оценивается в 6,0.

Все произошло в девять часов вечера по местному времени (двенадцать ночи по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в полусотне километров от города Фуншал. Очаг зафиксирован на глубине двух километров.

На данный момент о возможных жертвах и разрушениях в результате сейсмособытия не сообщалось. Угрозы цунами не было.

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