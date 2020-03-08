Посетитель конференции с участием Трампа оказался заражен коронавирусом

Врачи обнаружили коронавирус у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, в которой принял участие американский президент Дональд Трамп.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление организаторов конференции, на мероприятии также, помимо лидера США, присутствовал вице-президент страны Майк Пенс.
Организаторы отметили, что человек, у которого впоследствии подтвердили коронавирус, не контактировал в Трампом и Пенсом. Тем не менее, Белый Дом был уведомлен о произошедшем.
Конференция, о которой идет речь, прошла в Вашингтоне еще в конце февраля. Президент выступил там с речью.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус выявили еще у четырех жителей России.