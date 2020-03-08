В ТРК «Галерея» задержали участников массовой драки

В ТРК &#171;Галерея&#187; задержали участников массовой драки
ТРК "Галерея". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Утром в воскресенье, 8 марта, петербургские правоохранители задержали трех молодых людей, которые участвовали в массовой драке. Все задержанные в возрасте от 18 до 20 лет.

Согласно данным главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел накануне, 7 марта, на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Галерея», что на Лиговском проспекте в центре Северной столицы. Драка между молодыми парнями вспыхнула внезапно. В ходе конфликта они повредили мебель.

Как отметили в ведомстве, против хулиганов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. О возможных пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая драка на Генерала Симоняка: двоих увезли в больницу.

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В ТРК «Галерея» задержали участников массовой драки
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