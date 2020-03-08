В Эрмитаж 8 марта выстроилась огромная очередь

В Международный женский день вход в Эрмитаж объявили бесплатным. Очереди из желающих посетить музей выстроилась до арки Главного штаба.

Толпы людей на Дворцовой площади ждут входа в Эрмитаж. Первые посетители пришли к самому открытию музея. Размер очереди, по словам очевидцев, уже в 9 утра был внушительным.

Причиной такого ажиотажа стал бесплатный вход в честь 8 марта. Посетить Эрмитаж свободно могут все категории индивидуальных посетителей. На группы предложение не распространяется.

«Можно будет посетить все экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа в часы работы музея — с 10:30 до 18:00», — отметили в Эрмитаже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эрмитаже открылась выставка «Студия 44. Анфилада», рассказывающая об истории и особенностях проекта реконструкции здания Главного штаба.