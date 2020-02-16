Для выставки в Главном штабе Эрмитажа высадили живые деревья

Выставка будет работать до 26 апреля. Фото: hermitagemuseum.org

Выставка будет работать до 26 апреля. Фото: hermitagemuseum.org

В Эрмитаже 16 февраля открылась выставка «Студия 44. Анфилада». Она рассказывает об истории и особенностях проекта реконструкции здания Главного штаба, выполненного в 2002-2014 годах.

Экспозиция занимает всю Большую анфиладу Главного штаба и состоит из нескольких тематических блоков. Экспонаты выстроили по ходу залов анфилады для того, чтобы они складывались в последовательный рассказ об архитектуре как искусстве.

Начинается экспозиция в Пятом атриуме с раздела «Триумфальная лестница. Построение» и завершается на малой («Певческой») лестнице.

В залах Главного штаба представлены зарисовки к проекту реконструкции, эскизы, чертежи, макеты и отложенный проект висячего сада, для которого в Эрмитаже высадили деревья.

Выставка приурочена к 25-летию со дня основания архитектурной «Студии 44», которая занималась разработкой проекта реставрации здания Главного штаба под музейный комплекс Эрмитажа.

Познакомиться с экспозицией посетители могут с 16 февраля по 26 апреля 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что билеты в Эрмитаж для иностранных граждан подорожают до 800 рублей.