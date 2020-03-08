Оркестр ЗВО поздравил 100-летнюю блокадницу с 8 марта

В Петербурге оркестр штаба Западного военного округа (ЗВО) в честь Международного женского дня устроил мини-концерт для 100-летней защитницы блокадного Ленинграда Зои Зиновьевой.

Музыканты пришли домой к женщине и подарили ей букет тюльпанов. После чего поздравили её небольшим концертом. Оркестр исполнил мелодии песен «Эх, Ладога!», «В лесу прифронтовом», «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие композиции, рассказали в пресс-службе ЗВО.

Блокадница поблагодарила музыкантов и призналась, что песни военных лет помогали ей выстоять в годы блокады.

Зоя Зиновьева родилась в 1920 году. Войну она встретила студенткой института советской торговли. Девушка решила отказаться от эвакуации и встать на защиту города. Они принимала участие в строительстве оборонительных сооружений в районе Кингисеппа и служила в военно-востановительных войсках Ленинградского фронта. Вместе с другими девушками выполняла погрузочные работы на Дороге жизни. После войны возглавляла универмаг «Пассаж» и была депутатом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.