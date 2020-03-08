Феминистки устроили танцевальный флэшмоб на Марсовом поле

Феминистки 8 марта провели танцевальный флэшмоб «Насильник на твоем пути» на Марсовом поле в Петербурге. Под звуки барабанов девушки проскандировали песню-речевку и исполнили несколько движений.

Идею акции петербурженки позаимствовали у чилийских феминисток, пишет «МБХ медиа». Они выступают против насилия над женщинами и против содействия насилию со стороны силовых структур.

«Патриархат — это судья. Я родилась виновная, и наказание для меня — насилие день ото дня», — прокричали девушки на Марсовом поле.

Феминистки уверены, что в России не принимают меры по снижению домашнего насилия. В Международный женский день, 8 марта, они планировали провести митинг на площади Ленина, но получили отказ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что порядка 70% россиян считают, что в России необходим закон о профилактике семейно-бытового насилия. В важности данной темы уверены около 78% респондентов. Не понаслышке о случаях домашнего насилия знает 40% опрошенных.