«Зенит»-м разгромил «Уфу» в молодежном первенстве

Петербургский «Зенит»-м одержал победу в матче 21-го тура молодежного первенства России 8 марта. Сине-бело-голубые разгромили башкирскую «Уфу»-м со счетом 4:0.

Встреча состоялась на домашнем стадионе «Смета». Голами в составе «Зенита» отметились Данила Хотулев (14-я минута), Кирилл Щетинин (33-я минута), Роман Ногтев (53-я минута) и Георгий Каргинов (93-я минута).

По итогам 21 тура сине-бело-голубые занимают пятую строчку в турнирной таблице молодежного первенства. В активе команды 36 очков. «Уфа» занимает последнее 16-е место. Футболисты сумели набрать всего 8 баллов. Лидирует в турнирной таблице московский «Динамо» с 47 очками.

Следующий матч в рамках молодежного первенства «Зенит» проведет с «Уралом» 13 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» 9 марта официально представит на «Газпром Арене» женскую футбольную команду.