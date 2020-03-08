В ПФР объяснили пенсию жительницы Омска в 50 тысяч рублей

У пенсионерки из Омской области «нашли» пенсию в 52 тысячи 533 рубля.

Информация об этом кажется правдоподобной, так как пенсия может быть значительно увеличена за счет выплат, предусмотренных для ветеранов, инвалидов и обладателей некоторых званий.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России, в данном случае речь идет о материальном обеспечении за особые заслуги и надбавки за работу на Крайнем Севере и вредных производствах.

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