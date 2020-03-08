В ПФР объяснили пенсию жительницы Омска в 50 тысяч рублей

В ПФР объяснили пенсию жительницы Омска в 50 тысяч рублей
Пенсионерка. Фото: pixabay

У пенсионерки из Омской области «нашли» пенсию в 52 тысячи 533 рубля.

Информация об этом кажется правдоподобной, так как пенсия может быть значительно увеличена за счет выплат, предусмотренных для ветеранов, инвалидов и обладателей некоторых званий.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России, в данном случае речь идет о материальном обеспечении за особые заслуги и надбавки за работу на Крайнем Севере и вредных производствах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начало рабочей недели в Петербурге порадует солнцем и теплом. В понедельник столбик термометра поднимется до шести градусов тепла.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
омская область пенсионерка пенсия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кокорин поздравил подписчиц с 8 марта огромными букетами
В ПФР объяснили пенсию жительницы Омска в 50 тысяч рублей
Во Всеволожском районе инспекторы ДПС поздравили женщин за рулем с 8 марта
У госпитализированного петербургского журналиста не подтвердился коронавирус
На Юкковском шоссе пьяный водитель из Молдовы устроил погоню
В Песочном задержали пьяного водителя
В Ивангороде пожилой водитель сбил школьника
В Петербурге разыскивают мужчину, который домогался до двухлетней девочки