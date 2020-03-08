УЕФА отменил традиционные предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими оппонентами и судьями. Фото: pixabay

Игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими оппонентами и судьями. Фото: pixabay

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций отменило предматчевые рукопожатия. Об этом сообщили на официальном организации.

Соответствующее решение УЕФА принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для минимизации рисков передачи нового типа коронавируса.

«Это относится ко всем матчам под эгидой УЕФА», — указали в сообщении.

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