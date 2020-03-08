УЕФА отменил традиционные предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций отменило предматчевые рукопожатия. Об этом сообщили на официальном организации.
Соответствующее решение УЕФА принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для минимизации рисков передачи нового типа коронавируса.
«Это относится ко всем матчам под эгидой УЕФА», — указали в сообщении.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Томи Фергюсона. После между бойцами состоялась словесная перепалка