Неизвестный в шлеме открыл стрельбу в парижской мечети

Неизвестный в шлеме открыл стрельбу в парижской мечети
Злоумышленник скрылся на скутере. Фото: pixabay

Неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке Парижа. В результате происшествия пострадал один человек.

Все случилось вечером воскресенья, 8 марта, на территории мечети. Неизвестный был в шлеме. Он дважды выстрелил пострадавшему в ногу, после чего скрылся на скутере.

Как сообщает телеканал BFM, пострадавший получил серьезные ранения. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат школьника, подозреваемого в убийстве в Колпино, рассказал о состоянии своего подзащитного.

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