Неизвестный в шлеме открыл стрельбу в парижской мечети

Неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке Парижа. В результате происшествия пострадал один человек.

Все случилось вечером воскресенья, 8 марта, на территории мечети. Неизвестный был в шлеме. Он дважды выстрелил пострадавшему в ногу, после чего скрылся на скутере.

Как сообщает телеканал BFM, пострадавший получил серьезные ранения. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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