«Зенит» сегодня сыграет с «Уфой»

В понедельник, 9 марта, «Зенит» сыграет с «Уфой» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

Матч пройдет на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по петербургскому времени. Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. «Уфа» находится на девятом месте с 21 очком.

На поле скорее всего выйдет нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он восстановился от травмы и в последние дни тренировался в общей группе. Решение об участии Дзюбы в сегодняшнем матче примет тренерский штаб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.