«Зенит» сегодня сыграет с «Уфой»

«Зенит» сегодня сыграет с «Уфой»
"Газпром Арена". Фото: Baltphoto

В понедельник, 9 марта, «Зенит» сыграет с «Уфой» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

Матч пройдет на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по петербургскому времени. Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. «Уфа» находится на девятом месте с 21 очком.

На поле скорее всего выйдет нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он восстановился от травмы и в последние дни тренировался в общей группе. Решение об участии Дзюбы в сегодняшнем матче примет тренерский штаб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" "Уфа" рпл
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автобус с молодежной командой по боксу разбился в Мексике
Утром спасатели тушили квартиру на улице Красного Курсанта
Гребень антициклона принесет прояснения в петербургское небо
«Зенит» сегодня сыграет с «Уфой»
В США призвали американцев отказаться от путешествий на круизных лайнерах
Hyundai переехал пешехода по дороге во Всеволожск
Диетолог рассказала, какие продукты помогают побороть авитаминоз
В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей