В Италии закрыли 14 провинций на фоне распространения коронавируса

В Италии закрыли 14 провинций на фоне распространения коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Власти Италии закрыли 14 провинций из-за эпидемии нового коронавируса.

Соответствующий указ подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщается на сайте итальянского правительства.

В период с 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд вся Ломбардия и еще 14 провинций: Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти.

В указанных районах начнут действовать жесткие меры по «сдерживанию коронавируса». В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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