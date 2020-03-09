«Зенит» сыграет с «Уфой» в форме лазурного цвета

«Зенит» сегодня сыграет с «Уфой» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ в форме лазурного цвета.

«Играем в лазурном», — сообщается на странице в Twitter петербургского клуба.

Матч пройдет на «Газпром Арене» в понедельник, 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по петербургскому времени. Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. «Уфа» находится на девятом месте с 21 очком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.