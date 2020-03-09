Диме Билану пришлось обратиться к врачу из-за проблем со здоровьем

В конце февраля из-за ухудшившегося самочувствия артисту пришлось перенести концерт в Кирове и обратиться за помощью к медикам.

Позже певец признался, что в гастрольном туре по Германии выходил на сцену, превозмогая боль. Уже на следующий день после возвращения в Россию у Билана были намечены концерты в Ижевске и Кирове. Однако последний пришлось перенести на конец марта, так как артист «понял, что ситуация выходит из под контроля и без обращения к моему врачу мне уже не обойтись».

Отметим, что недавно стало известно о проблемах Билана со спиной: у артиста нашли несколько грыж и потребовалась помощь хирурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце прошлого года Дима Билан неудачно сломал ногу, в результате чего ему потребовались три операции. Восстановление заняло изрядное время.