«Аэрофлот» снял новый Airbus A350-900 с рейса на второй день полетов

Новые самолеты Airbus A350-900, приобретенные компанией «Аэрофлот» сняли с полетов на второй день эксплуатации.

Так, в субботу, 7 марта, воздушное судно этой модели должно было совершать рейс из столичного Шереметьево в аэропорт Санкт-Петербурга. По неизвестным причинам полет был отменен. Отметим, что новинку авиапарка «Аэрофлота», Airbus A350-900, используют на коротких полетах, чтобы предоставить возможность тренировки экипажу.

pixabay.com/Ранее полеты на Airbus A350-900 были доступны только за рубежом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 6 марта воздушные ворота Северной столицы приняли первый рейс «Аэрофлота», выполненный на новом самолете. Тогда в пресс-службе петербургского аэропорта рассказали, что полеты на дальние расстояния на Airbus A350-900 откроются в конце марта.