В Петербурге у туристки из Африки в музее украли 100 тысяч рублей

В Северной столице, в одном из музеев Адмиралтейского района, у 67-летней путешественницы из Южной Африки украли внушительную сумму.

Вечером воскресенья, 8 марта, в правоохранительные органы обратилась пострадавшая. Пожилая женщина рассказала, что приехала в город на Неве в качестве туристки. Около полудня, когда она находилась в музее, африканка недосчиталась крупной суммы денег.

Выяснилось, что злоумышленники лишили путешественницу валюты в размере 750 евро (около 60 тысяч рублей), а также украли 48 тысяч рублей. В пресс-службе управления МВД России по Петербургу и области отметили, что имущество пенсионерки было застраховано. Полиция разыскивает преступников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе обнесли квартиру повара на 875 тысяч рублей.