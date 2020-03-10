На Энгельса автомобиль такси прилег на крышу

Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью, 10 марта, в Выборгском районе Северной столицы, сообщают очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на пересечении 5-го Верхнего переулка с проспектом Энгельса на Парнасе. Там произошло ДТП, в результате которого автомобиль такси «Ситимобил» перевернулся на крышу.

Судя по опубликованному в паблике видео с места аварии, на месте работали правоохранители и пожарно-спасательная служба. Данные о пострадавших не приводятся.

Пользователи соцсети предполагают в комментариях, что причиной аварии могли стать ямы на проезжей части на проспекте Энгельса.

«По-любому в яму попал, там весь Энгельса в дырах по колено, перестал по нему ездить», — написал житель города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском образовалась огромная яма: «Так вот куда рубль упал».