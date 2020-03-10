Московская биржа уточнила верхнюю границу курса евро и доллара

Московская биржа обновила ценовые границы для доллара и евро. Фото: pixabay,com

Московская биржа обновила ценовые границы для доллара и евро. Фото: pixabay,com

Московская биржа установила новые верхние ценовые границы возможного курса доллара и евро.

После уточнения верхняя граница для доллара составила 75,2125 рубля. Граница евро определена на уровне 85,785 рубля. Об этом сообщается на сайте Московской бирже утром во вторник, 10 марта.

Изменения ценовых границ установлены до начала торгов 10 марта в соответствии с методикой определения «Национальным клиринговым центром» риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на доллар и евро в обменных пунктах Петербурга взлетели до 81 и 90 рублей соответственно.

Падение рубля эксперты связывают с неудачным заседанием ОПЕК+. Членам его так и не удалось прийти к согласию по поводу снижения объемов добычи нефти.